NYSE-Aktienkurs FedEx-Aktie:

241,42 USD -0,82% (23.09.2020, 22:10)



ISIN FedEx-Aktie:

US31428X1063



WKN FedEx-Aktie:

912029



Ticker-Symbol FedEx-Aktie Deutschland:

FDX



NYSE Ticker-Symbol FedEx-Aktie:

FDX



Kurzprofil FedEx:



Die FedEx Corporation (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) ist ein US-amerikanischer Konzern, der weltweit als eines der größten Frachtunternehmen gilt. (24.09.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FedEx: US-Paketzusteller schlägt Erwartungen! AktienanalyseLogistikfirmen gehören zu den klaren Gewinnern der Corona-Krise. Das zeigen auch die frischen Zahlen von FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie der Deutsche Post-Konkurrent mitgeteilt habe, seien die Erlöse in den drei Monaten bis Ende August um 13,5 Prozent auf 19,3 Mrd. Dollar geklettert. Der Nettogewinn habe dank des boomenden Online-Handels und dem Paketversand während der Pandemie sogar um knapp 17 Prozent auf 1,25 Mrd. Dollar gesteigert werden können. Die Schätzungen der Analysten seien damit klar geschlagen worden. Dass das Unternehmen aufgrund der Krise weiterhin auf eine Prognose verzichte, sei an der Börse daher zur Nebensache geraten.Auf Monatssicht sei die FedEx-Aktie um weitere elf Prozent auf aktuell 241,42 Dollar geklettert. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus damit auf knapp 60 Prozent, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 38/2020)Börsenplätze FedEx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs FedEx-Aktie:210,55 EUR +1,74% (24.09.2020, 12:50)