Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

222,05 EUR -0,11% (15.02.2021, 11:23)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

270,50 USD +0,04% (12.02.2021)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (15.02.2021/ac/a/n)







Wien (www.aktiencheck.de) - Facebooks Kryptowährung will bei Sicherheit neue Maßstäbe setzen - Aktiennews2019 wurde sie groß angekündigt, bis zuletzt gab es eine Menge Diskussionen, einen Namenswechsel - aber immer noch keinen verbindlichen Starttermin: Die Rede ist von Facebooks (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) Kryptowährung Diem, ehemals Libra, so die Experten von "FONDS professionell".Die Umbenennung der Währung und des zuständigen Unternehmens sei eine Reaktion auf die massive Kritik an der Nähe zu Facebook gewesen. Skeptiker würden außerdem befürchten, Diem könnte die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorfinanzierung erschweren und das globale Finanzsystem destabilisieren. Nun habe Diem-Chefökonom Christian Catalini einen Einblick in den aktuellen Stand der Dinge gegeben: Diem solle sicherer werden als andere Kryptowährungen und wolle damit einen neuen weltweiten Standard setzen - gestützt durch die Überwachung durch die Schweizer Finanzaufsicht Finma.Damit das Vorhaben gelinge, solle die Reserve, welche die digitale Währung mit US-Dollar decke, aus Cash und US-Anleihen mit maximal 90 Tagen Laufzeit bestehen, so Catalini laut der "Neuen Züricher Zeitung" (NZZ). So wolle man sicherstellen, dass die Währung jederzeit zurückgetauscht werden könne. Statt auf eine generische Währung setze Diem zudem nun auf durch nationale Währungen gedeckte Stablecoins. Längerfristig strebe man eine Deckung mit digitalem Zentralbankgeld an. Um Marktrisiken abzusichern, werde Diem regulierte Eigenkapitalpuffer vorhalten.Börsenplätze Facebook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:222,70 EUR -0,29% (15.02.2021, 11:38)