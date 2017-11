Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

152,34 EUR -0,76% (03.11.2017, 15:20)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 177,32 -0,89% (03.11.2017, 15:21)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



(03.11.2017/ac/a/n)

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Justin Post von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Justin Post von BofA Merrill Lynch Research die Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) weiterhin zum Kauf.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research heben beim Quartalsbericht von Facebook Inc. vor allem die positive Umsatzüberraschung hervor.Das Ausgabenwachstum in 2018 beruhe auf einer stärkeren Konzentration auf das Thema Plattformsicherheit. Diesem Aspekt werde zunächst Vorrang gegenüber der Profitabilität eingeräumt.Analyst Justin Post hält diese Strategie im aktuellen Umfeld für die richtige Botschaft.Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:153,05 EUR -0,07% (03.11.2017, 15:02)