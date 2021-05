Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (04.05.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB).Facebook habe in Q1/2021 signifikante Umsatz- und Gewinnzuwächse verzeichnen können, die erneut noch stärker als im Vorquartal ausgefallen seien, und die Erwartungen wieder deutlich hätten übertreffen können. Der Umsatz sei demnach überraschend deutlich um 47,6% auf 26,17 (Vj.: 17,74; Analystenerwartung: 23,41; Marktkonsens: 23,72) Mrd. USD und der Nettogewinn um 93,7% auf 9,50 (Vj.: 4,90; Analystenerwartung: 6,63; Marktkonsens: 6,75) Mrd. USD gestiegen. Die im Januar getätigten Aussagen zum Geschäftsjahr 2021 habe Facebook wiederholt oder (hinsichtlich der Finanzkennzahlen - ohne Umsatz) aktualisiert.Jost habe seine Prognosen für 2021 (u.a. EPS: 13,08 (alt: 10,95) USD) und für 2022 (EPS: 15,23 (alt: 13,15) USD) erhöht. Die langfristigen negativen Trends bzw. Risiken bei Facebook seien seines Erachtens nach wie vor intakt, auch wenn diese in der aktuellen Krise in den Hintergrund treten würden und Facebook zurzeit eine gestiegene Nutzung der Dienste verzeichnen könne. Auch würden Regierungen immer gezielter gegen Technologiekonzerne wie Facebook vorgehen.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,00 USD/Aktie) bewertet Markus Jost, Analyst von Independent Research, die Facebook-Aktie weiterhin mit "verkaufen". Das Kursziel werde von 230 USD auf 280 USD erhöht. (Analyse vom 04.05.2021)Börsenplätze Facebook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:267,15 EUR -0,09% (04.05.2021, 12:34)