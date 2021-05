Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (27.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Instagram und Facebook würden Nutzern künftig die Möglichkeit geben, auf die Anzeige von Like-Zahlen zu verzichten. Dies solle helfen, Erfolgsdruck zu entgehen, habe Instagram-Chef Adam Mosseri zu Ankündigung am Mittwoch gesagt. Man wolle, "dass die Leute sich mehr auf den Kontakt zu Freunden und Inspiration fokussieren können, statt darauf, wie viele Likes sie oder andere Leute bekommen". Die Funktion werde zunächst bei der Foto- und Videoplattform Instagram und einige Wochen später auch auf der Plattform der Mutter Facebook eingeführt.Nutzer bekämen zwei neue Einstellungsmöglichkeiten. Zum einen könne man sich entscheiden, die Anzahl der Likes bei Beiträgen anderer generell auszublenden. Bei den eigenen Beiträgen könne man unterdessen für jeden Post einzeln auswählen, ob die Like-Zahl angezeigt werde. Der Like-Button selbst verschwinde nicht.Die neue Einstellung werde die Funktionsweise der Plattformen nicht verändern, so Mosseri. Der Algorithmus, der die Reihenfolge der Beiträge auswähle, treffe Vorhersagen, wie interessant ein Beitrag für einen Nutzer sei. Die Like-Zahlen seien ein Faktor für diese Prognosen, aber relevanter sei, Beiträge welcher Personen einem Nutzer gefielen oder ob er etwa Videos mehr als Fotos möge.Ihm sei bewusst, dass auf der Instagram-Plattform auch schlechte Dinge passierten, habe Mosseri betont. Mit mehr als einer Milliarde Nutzer versammele man gute und böse Menschen. "Es ist in unserer Verantwortung, das Gute zu verstärken und das Negative zu reduzieren." Er denke, dass die Neuerung auf Dauer verändern werde, wie die Leute über Instagram denken würden, so Mosseri.Anleger bleiben investiert, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: