Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

251,50 EUR +0,20% (27.04.2021, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

303,57 USD +0,17% (27.04.2021, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (28.04.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Facebook mittelfristig aufwärts - ChartanalyseMit Spannung wird man heute auf die Quartalszahlen von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) schauen und das aus mehreren Gründen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Zum einen seien die Käufer seit Ende letzter Woche darum bemüht, die Korrektur vom April zu beenden und die Quartalszahlen könnten helfen, diese Bemühungen weiter voranzutreiben. Kurzfristig sei es bereits gelungen, die Abwärtstrendlinie zu überwinden. Parallel dazu würden Quartalszahlen oftmals für Volatilität sorgen und das freue spekulative Trader, zumindest solange sich diese in die für sie richtige Richtung entlade.Mittelfristig werde die Facebook-Aktie in einem Aufwärtstrend gehandelt und habe in diesem Chancen, ein neues Allzeithoch bei und oberhalb von 320 USD zu erreichen. Bemühungen in diese Richtung seien seit einigen Tagen zu sehen und würden heute hoffentlich durch die Quartalszahlen weiteren Auftrieb erhalten. Ungünstiger Weise würden die Zahlen jedoch auch ein Risiko bergen. Sollte es "böse Überraschungen" geben, könnte es zu einem bärischen Rutsch kommen. Dabei wären Abgaben auf 290 USD möglich, wo man auf den EMA 50 als Unterstützung treffe. Könne auch dieser nicht halten, sei mit Verkäufen in Richtung 277 USD zu rechnen. (Analyse vom 28.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:256,80 EUR +2,29% (28.04.2021, 08:38)