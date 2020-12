Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

225,50 EUR -0,11% (14.12.2020, 12:43)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

224,90 EUR -0,11% (14.12.2020, 12:20)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

273,55 USD -1,29% (11.12.2020, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (14.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB).Staatsanwälte aus mehr als 40 US-amerikanischen Bundesstaaten sowie das Kartellgremium Federal Trade Commission (FTC) hätten Facebook verklagt. Facebook werde dabei vorgeworfen, sich jahrelang wettbewerbswidrig verhalten zu haben mit dem Ziel, die eigene Monopolstellung zu sichern. Zur systematischen Strategie würden die Kläger den Kauf der potenziellen Konkurrenten Instagram (2012) und Whatsapp (2014) und spezielle unlautere Praktiken im Umgang mit Software-Entwicklern zählen. Die große Gefahr für Facebook sei dabei, dass die Wettbewerbsaufsicht nach eigenen Angaben eine "dauerhafte Verfügung" anstrebe, die den Konzern u.a. dazu zwingen könnte, Whatsapp und Instagram zu verkaufen. Zudem solle Facebook künftig Zukäufe vorab anmelden und sich genehmigen lassen.Facebook sehe sich ständig mit Klagen oder regulatorischen Risiken konfrontiert, worauf Jost auch regelmäßig hinweise. Diese Klage habe nun allerdings eine neue Dimension. Denn sollte es tatsächlich zu einer Zerschlagung kommen, würde das, was den Erfolg des Konzerns ausmache, wegbrechen. Denn nur die Facebook-Plattform alleine biete langfristig deutlich weniger Wachstumspotenzial als der Gesamtkonzern. Außerdem würden sich auf der Plattform immer weniger die wichtigen jungen Nutzer befinden.Die langfristigen negativen Trends bzw. Risiken bei Facebook seien nach Meinung des Analysten nach wie vor intakt, auch wenn diese in der aktuellen Krise in den Hintergrund treten würden und Facebook zurzeit eine gestiegene Nutzung der Dienste verzeichnen könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: