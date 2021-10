XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

278,45 EUR -4,93% (22.10.2021, 16:10)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

324,10 USD -5,20% (22.10.2021, 16:10)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (22.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Facebook-Aktie sei ordentlich unter Druck geraten. Das Unternehmen werde in der kommenden Woche seine Quartalszahlen melden. Der Aktienprofi erwarte eine spannende Geschichte. In den Letzten Quartalen sei man immer gewachsen. Würden jetzt Probleme auftauchen, könnten diejenigen, die kritisch seien, die Oberhand gewinnen. Die Facebook-Aktie gehört jetzt auf die Watchlist, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.10.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Facebook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:279,20 EUR -5,11% (22.10.2021, 16:25)