Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

257,75 EUR +0,31% (16.04.2021, 14:56)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

257,45 EUR +0,14% (16.04.2021, 14:42)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

307,82 USD +1,65% (15.04.2021)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (16.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Seit langer Zeit würden drei Big-Player den Game-Streaming-Markt dominieren: Amazon, Google und Facebook. Dieses Jahr könnte sich diese Rangliste jedoch ändern. "Facebook Gaming" rücke "YouTube Gaming" immer näher und stehe bei einer Kennzahl bereits auf dem Vorjahresstand des Konkurrenten.Denn auf Facebook Gaming seien im ersten Quartal 2021 insgesamt 1,10 Milliarden Stunden Streams angesehen worden. Im ersten Quartal 2020 seien es noch 0,6 Milliarden Stunden gewesen. Damit habe Facebook Gaming ein Wachstum von 119 Prozent erzielt.YouTube Gaming sei von solchen Wachstumsraten weit entfernt. Die von Google betriebene Game-Streaming-Plattform liege im Ranking noch auf Platz Zwei, habe aber nur ein Wachstum von 200 Millionen Stunden verbuchen können. Damit habe YouTube mit 1,3 Milliarden Stunden im ersten Quartal 2021 zwar mehr als Facebook - doch angesichts der aktuellen Wachstumsraten werde man den zweiten Platz wohl bald an den Konkurrenten abgeben müssen.Zudem sehe es bei Facebook nicht danach aus, als ob das Gaming-Momentum nachlassen dürfte. Nach der Übernahme vieler Nutzer und Partner von Mixer - Microsofts Streaming-Plattform - habe Facebook 2020 bekannt gegeben, dass sie einen Cloud-Dienst in Facebook würden integrieren wollen, mit dem es möglich sei, Spiele direkt im Browser spielen zu können. Damit solle es Zuschauern auf Facebook Gaming ermöglicht werden, angesehene Spiele direkt zu testen.Die Game-Streaming-Plattform dürfte in Zukunft immer höhere Umsätze erzielen und somit Auswirkungen auf die Entwicklung der Facebook-Aktien haben - insbesondere, wenn man Cloud-Gaming mit in die Rechnung nehme.Facebook steht schon länger auf der Empfehlungsliste des "Aktionär" und von der Gaming-Seite erhält die Aktie des Internet-Konzerns fundamental ein weiteres bullisches Signal. (Analyse vom 16.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link