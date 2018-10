NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 146,22 +2,91% (30.10.2018, 21:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (31.10.2018/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Das Papier des US-Konzerns habe nach den Q3-Zahlen ein wildes Auf und Ab erlebt. Während ein gemischtes Quartal die Facebook-Aktie in der Analystenkonferenz auf Talfahrt geschickt habe, sei es der CEO Mark Zuckerberg gewesen, der dank eines guten Ausblicks die nachbörslichen Kursgewinne gesichert habe.Mangels eigener neuer Produkte, der fortgeschrittenen Nutzerzahl und des saturierten Werbemarktes in den USA und Europa, ändere "Der Aktionär" aber nach Facebooks Quartalsbericht seine Meinung nicht. Der US-Konzern dürfte ohne neue Produkte weiterhin schrumpfende Wachstumsraten aufzeigen - einen Umstand den die Märkte vorerst weiterhin bestrafen dürften. Abstand halten, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.10.2018)