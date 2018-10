Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

140,69 EUR -0,66% (01.10.2018, 13:16)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 164,46 -2,59% (28.09.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (01.10.2018/ac/a/n)



Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Die große Entschuldigungs-Kampagne und die Auseinandersetzung mit dem US-Kongress nach dem Cambridge-Analytica-Skandal könnten es nicht verbergen: Facebook stecke in der Krise. Neben der Forderung zur Aufspaltung und der Schattenprofile geselle sich nun ein Datenhack. Der Hack sei dabei nur eine von vielen negativen Nachrichten die aktuell auf den US-Konzern einprasseln würden.

Facebook sei nicht nur mittelfristig aufgrund eines schlechten Managements unter Druck. Das Unternehmen stehe auf dem gesellschaftlichen Prüfstand. Die endgültige Frage dürfte sein: Sei das Produkt Facebook qualitativ den Verkauf Ihrer Daten wert? Die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Drittel der Amerikaner und Europäer diese Frage mit "Ja!" beantworten würden, halte "Der Aktionär" dabei für eher unwahrscheinlich. Die Folge: schrumpfende Nutzerzahlen, Verlust von Werbe-Reichweite und schwächeres Wachstum. Ein Szenario, vor dem sogar die Geschäftsführung seit Jahresanfang warne. Hier wolle kein langfristig orientierter Anleger investieren. Finger weg. (Analyse vom 01.10.2018)