Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

278,60 EUR -0,25% (21.06.2021, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

331,005 USD +0,41% (21.06.2021, 19:39)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (21.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Morgan Stanley sei sehr optimistisch gestimmt für Facebook. Die US-Investmentbank habe in seiner jüngsten Studie darauf hingewiesen, dass das Unternehmen sein Angebot rund um die VR-Brille Oculus zunehmend monetarisieren möchte. Der Social-Media-Riese wolle künftig Werbung in seinen Oculus-Headsets schalten, die Testphase laufe jetzt an. Für Oculus sehe Facebook aber auch weitere Einsatzgebiete. Mithilfe der Brille könnten z.B. auch abobasierte Fitnesskurse angeboten werden.Die Facebook-Aktie präsentiere sich derweil sehr stabil. Facebook gehöre zu den wenigen Papieren, die man kaufen und liegen lassen könne. Der US-Konzern habe ein relativ krisenresistentes Geschäftsmodell und sei noch recht günstig bewertet, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.06.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Facebook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:277,95 EUR +0,09% (21.06.2021, 19:26)