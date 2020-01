Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

196,98 EUR +1,04% (28.01.2020, 08:42)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

194,50 EUR (27.01.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

214,87 USD +0,88% (27.01.2020)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (28.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Nach anhaltender Kritik an Facebooks Planung eine globale Digitalwährung, namens Libra einzuführen, wolle Facebook nun neue Wege gehen. Ein Kompromissvorschlag sehe die Aufspaltung von Libra vor.Konkret bedeute dies, dass statt dem geplanten Währungskorb - bestehend aus USD, Euro und mehreren weiteren Nationalwährungen - Libra jeweils nur an eine Währung gekoppelt werden solle.So solle es jeweils eine Euro-Libra, eine Dollar-Libra, eine Yen-Libra und so weiter geben. Laut dem Online-Magazin "Finance Forward" habe Facebook die neue Libra-Lösung bereits den politischen Entscheidern in Berlin und Brüssel präsentiert. Aus Berlin habe es geheißen, dass Libra in dieser Form "schwierig zu verbieten" sei.Gelinge es Facebook, die politischen Widerstände aufzuweichen und Libra großflächig einzuführen, dann dürfte dies der Facebook-Aktie einen deutlichen Auftrieb geben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.