Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

224,60 EUR +0,16% (09.10.2020, 09:33)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

224,75 EUR +0,58% (09.10.2020, 09:17)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

263,76 USD +2,19% (08.10.2020)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (09.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Für Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ein Basisinvestment.Im US-Kongress würden sich Pläne verdichten, die großen Tech-Konzerne zu einem faireren Wettbewerb zu zwingen. Dabei würden die Abgeordneten in einem Untersuchungsbericht auch eine Zerschlagung "bestimmter dominierender Plattformen" wie Facebook ins Gespräch bringen. Der Social-Media-Riese lasse sich davon nicht beeindrucken und verkünde lieber eine neue Initiative zur Unterstützung kleiner Unternehmen.Facebook habe eine Initiative gestartet, um kleinen Unternehmen auf seiner Plattform, die Möglichkeit zu geben, sich weiterzubilden. Das Unternehmen ziele insbesondere auf Unternehmen, die von schwarzen Menschen betrieben würden. "Unternehmen von Schwarzamerikanern sind von der Pandemie doppelt so stark betroffen wie andere kleine Unternehmen", so Sheryl Sandberg, COO von Facebook."Wir werden interessierten Unternehmen ein Toolkit anbieten, mit dem sie sich engagieren können, unsere Initiative #BuyBlack über ihre eigenen Kanäle zu verstärken", habe Sandberg in einer Erklärung am Donnerstag gesagt.Facebook erziele einen großen Teil seiner Werbe-Umsätze durch kleinere Unternehmen auf seiner Plattform. Insofern würden jegliche Initiativen zur Unterstützung dieser logisch und folgerichtig zu sein erscheinen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.