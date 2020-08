Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

215,60 EUR +0,05% (03.08.2020, 15:58)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

214,75 EUR +0,56% (03.08.2020, 15:42)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

251,56 USD -0,83% (03.08.2020, 15:45)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (03.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der Social-Media-Riese Facebook sehe sich aktuell einem massiven Werbeboykott ausgesetzt. Der Vorwurf: Facebook unternehme zu wenig gegen Hass und Hetze auf seinen Plattformen. Mittlerweile hätten sich dem Werbeboykott über 250 Unternehmen angeschlossen. Doch nun scheine die Front gegen Facebook zu bröckeln.Wie der Nachrichtenportal "Spiegel Online" berichte, wollten mehrere am Werbeboykott beteiligte Firmen, unter anderem Beiersdorf und PUMA, auf den Plattformen von Facebook wieder werben.Der Boykott habe "zu einem direkten Austausch und positiven Gesprächen mit Facebook geführt", sage ein PUMA-Sprecher. Deswegen werde man ab 1. August erneut Werbung schalten.Auch Beiersdorf habe mitgeteilt, die Werbung auf Facebook und Instagram "schrittweise wieder aufnehmen" zu wollen. Facebook habe "einen Plan vorgelegt, der auf unsere Bedenken eingeht und die Fortschritte des Unternehmens bei der Bereitstellung sicherer Onlineplattformen für Nutzer und Werbetreibende wie Beiersdorf stärkt".DER AKTIONÄR geht davon aus, dass schon sehr bald weitere am Boykott beteiligte Firmen aus Mangel an Alternativen zu Facebook zurückkehren werden. Zumal Mark Zuckerberg im Rahmen des Quartalsberichts nochmal verdeutlicht habe, dass Facebooks Erlöse nur zu einem geringen Ausmaß vom Boykott der großen Werbetreibenden abgehängt hätten. Facebook bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.