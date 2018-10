Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

128,65 EUR +1,51% (29.10.2018, 09:34)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

145,37 USD -3,70% (26.10.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (29.10.2018/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Facebook: Massive Abwärtsbewegung - ChartanalyseDie Facebook-Aktie (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) markierte am 25. Juli 2018 ihr aktuelles Allzeithoch bei 218,62 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe eine massive Abwärtsbewegung begonnen. Am Mittwoch habe die Aktie erstmals unter dem Aufwärtstrend seit dem Allzeittief vom 4. September 2012 geschlossen. Zwar sei der Wert am Donnerstag wieder über diesen Trend geklettert, sei aber bereits am Freitag wieder darunter zurückgefallen. Zudem habe er am Freitag ein neues Tief in der Abwärtsbewegung seit 25. Juli markiert. In dieser Woche werde Facebook Quartalszahlen bekannt geben.Das Chartbild der Facebook-Aktie sei schwer angeschlagen. Weitere Abgaben in Richtung 133,50 USD und später 113,553 USD würden drohen. Damit sich das Chartbild wieder deutlich verbessere, müsste die Aktie über 158,866 USD ansteigen. In diesem Fall wäre eine Erholung in Richtung 171,77 USD oder 175,25 USD möglich. (Analyse vom 29.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:128,32 EUR -0,62% (29.10.2018, 09:20)