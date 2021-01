Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

209,20 EUR -1,02% (12.01.2021, 16:40)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

209,25 EUR -2,17% (12.01.2021, 16:24)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

254,00 USD -1,11% (12.01.2021, 16:25)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Deutschland Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (12.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Anteilscheine des Social-Media-Riesen seien zuletzt stärker unter Druck geraten. Grund seien charttechnische Signale und die vorläufige Sperre des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump. "Der Aktionär" rate zur Ruhe, denn die Konsolidierung der Aktie komme nicht überraschend.Bereits vor rund drei Wochen habe "Der Aktionär" darauf hingewiesen, dass nach dem Bruch der 50-Tage- und 100-Tage-Linien, erstmal mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung zu rechnen sei.Gestern sei die nächste wichtige Unterstützung im Bereich des November-Tiefs bei 257,34 Dollar nach unten durchbrochen worden. "Der Aktionär" rechne weiterhin spätestens im Bereich der 250-Dollar-Marke beziehungsweise knapp unterhalb an dem GD200 (246,93 Dollar) mit einer harten Gegenwehr der Bullen.Nach oben gelte es für die Bullen, schnell wieder die runden Marken bei 260 und 270 Dollar zu erobern und sich über den GD100 (272,66 Dollar) und GD50 (274,49) zu hieven. Hierfür bedürfe es allerdings wieder positiver fundamentaler Impulse, die mit den Q4-Zahlen am 27. Januar kommen könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.