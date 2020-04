Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (16.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) die Korrektur zum Einstieg zu nutzen.Die Welt befinde sich noch inmitten der Corona-Krise. Zuletzt sei bekannt geworden, dass auch Facebook unter den Folgen der Pandemie aufgrund sinkender Werbeerlöse leide. Doch nun werde der Social-Media-Gigant innovativ und unternehme einen weiteren Schritt in Richtung der Monetarisierung Instagrams.Laut einem Bericht des Nachrichtensenders CNN ermögliche Instagram seit gestern nun kleineren Unternehmen in den USA und Kanada, Geschenkkarten, Online-Lebensmittelbestellungen und Spendenaktionen in ihren Profilen oder Geschichten zu veröffentlichen. Instagram-Nutzer könnten auf eine Geschenkkarte oder eine Lebensmittelbestellung klicken, um über die Website des jeweiligen Unternehmens einzukaufen.Nach Angaben des Tech-Giganten würden auf Instagram mindestens 90 Prozent der Nutzer einem Unternehmen folgen. Kleine und mittlere Firmen seien für Facebook und seine Töchter von essenzieller Bedeutung. Von den 140 Millionen Unternehmen in den Facebook-Apps seien mindestens acht Millionen Werbetreibende.Da viele große Konzerne aus dem Reise- und Einzelhandelsbereich aufgrund der Pandemie immer mehr ihre Werbeausgaben herunterfahren oder diese völlig einstellen würden, seien kleinere und mittlere Unternehmen für Facebooks Einnahmengenerierung aber auch den Erhalt der Lebendigkeit seiner Plattformen von fundamentaler Bedeutung."Der Aktionär" bleibt für die Zukunft des Social-Media-Riesen sehr optimistisch und empfiehlt Anlegern die Korrektur zum Einstieg zu nutzen. Investierte Anleger bleiben dabei, so Emil Jusifov. (Analyse vom 16.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.