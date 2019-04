Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (09.04.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Brian Nowak von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse rät Analyst Brian Nowak von Morgan Stanley Investoren nach wie vor zu einer Übergewichtung der Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB).Das gewerbliche Potenzial von Instagram sei beträchtlich, so die Analysten von Morgan Stanley. Bis 2021 sei ein Umsatzbeitrag zu den nordamerikanischen Werbeeinnahmen von mindestens 4 Mrd. USD möglich. Die Entwicklung eines Bezahlungsangebots werde aber einige Zeit in Anspruch nehmen. Auch die Monetarisierung von Stories werde eine Weile dauern.Analyst Brian Nowak erhöht die Umsatz- und EPS-Projektionen für Facebook Inc. für das Geschäftsjahr 2019 um jeweils 1%.Die Aktienanalysten von Morgan Stanley stufen in ihrer Facebook-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein und heben das Kursziel von 190,00 auf 195,00 USD an.Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:158,58 EUR +2,22% (09.04.2019, 17:20)