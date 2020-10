Börsenplätze Facebook-Aktie:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Kaum ein Tag vergehe, ohne dass der Internet-Gigant mit neuen Produktinnovationen oder -erweiterungen punkte. Auch der heutige Tag bilde hier keine Ausnahme. Denn das Zuckerberg-Imperium führe eine neue Funktion ein, die langfristig für neues Nutzerwachstum sorgen könnte.Facebook habe am Donnerstag mitgeteilt, den Content aus öffentlichen Facebook-Gruppen (inklusive Gruppen-Diskussionen) in den News Feeds und in den Suchergebnissen der Facebook-App anzeigen lassen zu wollen. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur "Reuters" habe das Unternehmen keine näheren Details zum genauen Zeitpunkt des Go Live mitgeteilt, habe jedoch gesagt, dass die Tests in den USA "in kleinem Umfang" in den kommenden Wochen beginnen sollten.Dass die Innovationsmaschine von Facebook auf Hochtouren laufe, zeige auch die erst vor zwei Tagen vom Unternehmen verkündete Meldung, dass einige Nutzer zum ersten Mal in der Lage gewesen seien, von der Instagram- zur Messenger-App eine Nachricht zu versenden. Das sei der erste Schritt zur vollständigen Zusammenführung aller drei Social-Media-Apps (Messenger, Instagram und WhatsApp) von Facebook.Auch wenn die Einführung der neuen Funktion zunächst eher unspektakulär aussehe, könnte diese aufgrund der hohen Beliebtheit der Facebook-Gruppen zu einer deutlich höheren Aktivität bei den Nutzern von Facebook sorgen. Höhere Aktivität bedeute auch höhere Zahl der aktiven Nutzer und damit auch mittel- bis langfristig höhere Umsätze.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.