Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (08.10.2021/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse den Rücksetzer bei der Aktie von Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) zum Kauf zu nutzen.Die Papiere von Facebook seien in den letzten Tagen stark unter Druck geraten. In der Spitze hätten die Kursverluste knapp 16 Prozent betragen. Die Vorwürfe einer Whistleblowerin und eine technische Panne würden derzeit das Sentiment belasten. Gehe es nach Analysten von J.P. Morgan, dann sollten Anleger jedoch spätestens jetzt bei den Papieren des Social-Media-Riesen zugreifen.So habe der J.P. Morgan-Analyst, Doug Anmuth, seine Einstufung auf "übergewichten" mit Kursziel 450 Dollar belassen. Das würde ausgehend vom aktuellen Niveau aus einem Kurspotenzial von mehr als 30 Prozent entsprechen.Facebooks Werbegeschäft sei extrem krisenresistent. Auch wenn einige Werbetreibende der Plattform ab und zu den Rücken gekehrt hätten, werde dies schnell wieder durch neu dazukommende Kunden kompensiert, so Anmuth.Der Experte habe zudem auf die attraktive Bewertung von Facebook hingewiesen. In der Tat sei die Aktie sowohl im historischen Vergleich als auch im Vergleich zu den Peers günstig. Das 22er KGV liege derzeit bei 18, was auch unter dem Durchschnitt der S&P-500-Unternehmen sei.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.