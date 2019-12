XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

186,34 EUR +0,33% (23.12.2019, 11:49)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

206,30 USD +0,12% (20.12.2019, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (23.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook: Einmal kurz angetäuscht - ChartanalyseRückblick: Infolge der letzten Besprechung der Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) präsentierte sich der Tech-Titel hochvolatil, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Die Käufer hätten sich zunächst am Widerstand bei 203,80 USD versucht, hätten es aber nicht geschafft, diese charttechnische Hürde zu überschreiten. Der Wert habe daraufhin scharf korrigiert, habe das Zwischentief bei 195,09 USD unterschritten, habe aber das Unterstützungslevel bei 193,10 USD verteidigt. Von dort aus seien die Aktien wieder förmlich in die Höhe geschossen. In der Vorwoche sei schlussendlich der Ausbruch über die Marke von 203,80 USD gelungen.Ausblick: Die V-Umkehr der vergangenen Handelstage unterstreiche das mittelfristig bullishe Chartbild bei den Aktien von Facebook. Das Allzeithoch rücke nun wieder näher. Die Long-Szenarien: Zunächst stünden die Chancen gut, dass der Internettitel in Kürze das Jahreshoch bei 208,66 USD ansteuere. Dort werde sich der weitere Kursverlauf entscheiden. Steige der Wert auch über diese Hürde und behalte das positive Momentum bei, wäre ein Gap im Chart als nächstes Ziel ableitbar. Diese Kurslücke wäre bei 214,27 USD geschlossen. Überwinde die Aktie auch diese Marke, wäre nur mehr ein Widerstand im Chart ableitbar: das Allzeithoch bei 218,62 USD. Nach Erreichen dieser Marke sollten Gewinnmitnahmen folglich nicht überraschen. Erst über 218,62 USD wäre auch ein langfristiges Kaufsignal ausgelöst. In diesem Fall könnte die Rally in Richtung 238 USD weitergehen.Die Short-Szenarien: Oberhalb des Ausbruchsniveaus bei 203,80 USD sei das kurzfristige Chartbild positiv zu werten. Breche die Aktie dagegen unter diese Marke ein, wäre das jüngste Kaufsignal zunächst negiert. Erneut könnte der Wert in diesem bearishen Szenario in Richtung der Unterstützungszone zwischen 198,48 und 198,09 USD nachgeben. Da bei 199 USD auch noch eine kleine Kurslücke notiere, wäre der Chart im Falle eines Erreichens dieser Ziele zugleich auch zur Unterseite bereinigt. Bleibe eine Stabilisierung um 198 USD aus, kämen erneut die Abwärtsziele bei 195,09 und 193,10 USD ins Spiel. Erst unter 193,10 USD trübe sich das mittelfristig konstruktive Bild bei Facebook wieder deutlicher ein. (Analyse vom 23.12.2019)Börsenplätze Facebook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:186,18 EUR +0,03% (23.12.2019, 12:07)