Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (17.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Auch die Facebook-Aktie habe die Tech-Korrektur nicht unbeschadet überstanden und in der Spitze knapp 10% eingebüßt. Die Bullen hätten sich aber davon nicht beirren lassen und hätten schnell wieder das Ruder übernommen. In der Tat gebe das Chartbild überhaupt keinen Anlass zur Sorge.Aktuell notiere die Facebook-Aktie wieder deutlich über der wichtigen 300-USD-Marke und nur knapp 4% unterhalb des bisherigen Allzeithochs bei 331,81 USD. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass es den Bullen gelingen werde, noch dieses Jahr die 350-USD-Marke zu knacken und die Rally in Richtung 400 USD zu steuern.Auch die Analysten würden das ähnlich sehen und laut Bloomberg ein durchschnittliches Kursziel von knapp 390 USD angeben. Insgesamt gebe es 49 Kaufempfehlungen, sechs Experten seien neutral gestimmt und drei würden zum Verkauf raten. Ein Grund für dieses positive Sentiment des Marktes sei die operative Stärke im Bereich der Werbeanzeigen von Facebook.Facebook habe zuletzt überzeugende Geschäftszahlen veröffentlicht, die von einem sehr starken Momentum im Werbegeschäft des US-Konzerns zeugen würden. Zudem setze das Unternehmen immer mehr pro Nutzer um und sei damit nicht mehr allein von seinem Nutzerwachstum zur Erlössteigerung abhängig.Facebook befinde sich weiter auf Kurs und bleibe ein Basisinvestment im Tech-Sektor. Wer noch nicht investiert sei, könne jetzt einsteigen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.05.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.