ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Deutschland Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (15.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol Deutschland: FB2A, NASDAQ-Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Facebook-Aktie sei zuletzt stark unter Druck geraten. In der Spitze sei ein Kursverlust von satten 19% zu Buche gestanden. Heute gelinge aber den Bullen ein Achtungserfolg.Gestern habe die Facebook-Aktie ihr bisheriges Tief seit September bei 244,61 USD markiert. Aktuell notiere sie trotz des schwachen Gesamtmarktes rund 2% im Plus und damit über dem GD200 und der wichtigen 250-USD-Marke."Der Aktionär" gehe weiterhin davon aus, dass die Bullen hervorragende Chancen haben, diese wichtige Horizontale an der 250-USD-Marke zu verteidigen. Ab jetzt gelte es für die Bullen den Widerstand bei 255,03 USD zu überwinden und im Anschluss die Erholungsrally zu starten. Hierzu müssten sie die runden Marken bei 260 und 270 USD erobern und sich über den GD100 (272,66 USD) und GD50 (274,49 USD) hieven. Hierfür bedürfe es aber wieder positiver fundamentaler Impulse, die mit den Q4-Zahlen am 27. Januar kommen könnten."Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung. Facebook sei ein lukratives Tech-Investment für langfristige Anleger. Investierte Anleger sollten dabeibleiben. Investoren an der Seitenlinie könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.01.2021)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.