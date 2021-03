Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (05.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Das Papier des Social-Media-Giganten Facebook konsolidiere weiterhin unter der 300-USD-Marke. Es seien v.a. regulatorische Risiken, die die Facebook-Aktie belasten würden. Operativ gebe sich der US-Konzern keine Blöße. Auch die Innovationsmaschine des Unternehmens laufe auf Hochtouren.Facebook habe bekanntgegeben, eine KI-Anwendung namens SEER entwickelt zu haben, die in der Lage sein solle diverse Objekte und Gegenstände auf Bildern erkennen zu können. Facebook habe dem Programm über 1 Mrd. Instagram-Bilder gezeigt. SEER habe dabei eine Treffgenauigkeit von 84,2% erzielt."Die Zukunft der KI besteht darin, Systeme zu erstellen, die direkt aus den Informationen lernen können, die sie erhalten - sei es Text, Bilder oder eine andere Art von Daten. Dazu gehört das Erkennen von Objekten auf Fotos, das Interpretieren von Texten oder die Erledigung einer der unzähligen anderen Aufgaben", habe Facebook in einem Blogbeitrag geschrieben.SEER sei eine bahnbrechende Innovation im Bereich KI und werde Facebook ermöglichen, seine Plattformen zum Beispiel zu Werbe- oder E-Commerce-Zwecken noch besser zu monetarisieren. Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2021)Der Autor Emil Jusifov hält un­mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link