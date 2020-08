Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

215,55 EUR +0,26% (03.08.2020, 08:32)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

213,55 EUR (31.07.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

253,67 USD +8,17% (31.07.2020)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (03.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook: Aufwärtstrend mit neuer Rekordmarke - ChartanalyseMit der Rückeroberung der früheren Unterstützung bei USD 175,49 setzte sich im April eine Erholung bei den Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) dynamisch fort und man überwand Ende Mai die Widerstandszone um das damalige Rekordhoch bei USD 224,20, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Es sei ein volatiler Anstieg an den Bereich um USD 245,00 gefolgt, an dem Ende Juni eine kurze, aber heftige Abwärtswelle für eine Schrecksekunde unter den Anlegern gesorgt habe. Der Einbruch sei allerdings an der Unterstützung bei USD 208,66 gestoppt und dort der nächste Aufwärtsimpuls gestartet worden. Dieser habe bis USD 250,15 geführt, ehe es zu einer weiteren Korrektur gekommen sei. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen sei es am vergangenen Freitag allerdings zu einem imposanten Kurssprung gekommen, der die Korrektur pulverisiert und die Aktien auf ein neues Allzeithoch bei USD 255,85 geführt habe.Ausblick: Mit dem jüngsten Kurssprung könnte sich die Rally bei Facebook jetzt auch mittelfristig fortsetzen. Allerdings dürften hierzu wichtige Unterstützungen auf der Unterseite nicht unterschritten werden.Die Long-Szenarien: Mit dem Kurssprung habe der Wert fast schon das Kursziel bei USD 260,00 erreicht. Hier wäre mit einer weiteren Korrektur zu rechnen. Darüber könnte die Hausse allerdings weiter bis USD 272,00 reichen. Selbst eine Ausdehnung bis USD 285,00 wäre denkbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: