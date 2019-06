Nichtsdestotrotz müsse man sich nichts vormachen: Hier schicke sich Facebook zusammen mit anderen großen Institutionen der Privatwirtschaft an, der ureigenen staatlichen Institution des Geldes Konkurrenz zu machen. Die Libra könnte sich als Fluchtwährung vor schlechter Wirtschaftspolitik erweisen. Langfristig könne das wohlfahrtsfördernd sein. Spätestens jetzt sollten sich Notenbanken ernsthaft Gedanken über die Einführung eines digitalen Zentralbankgeldes machen, wollten sie im Bereich des Zahlungsverkehrs auch künftig eine dominante Rolle spielen. Ansonsten könnte ihnen das Geldsystem noch stärker außer Kontrolle geraten, als dies ohnehin schon der Fall sei. Kurz: Es werde ernst. (Analyse vom 20.06.2019)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Facebook: Auf dem Weg zur Weltwährung - AktienanalyseFacebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) hat für das kommende Jahr eine Kryptowährung angekündigt, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank im aktuellen "Wochenbarometer".Sei das der endgültige Griff zur Weltherrschaft? In jedem Fall könnten staatliche Geldmonopole in Gefahr geraten.Facebook mache ernst. Mitte Juni habe der Internetgigant angekündigt, die Etablierung einer globalen Währung anzustreben. Sie heiße Libra, sei eine Kryptowährung und solle in der ersten Hälfte des Jahres 2020 lanciert werden. Misstrauen gegen eines der mächtigsten Unternehmen der Welt sei sicher angebracht. Bevor man jedoch Facebooks Initiative entsprechend vorurteilsbeladen ablehne, lohne eine nähere Beschäftigung mit dem Konzept, das der Öffentlichkeit in Form eines Konzeptpapiers vorgestellt worden sei.Libra möchte so etwas wie Bitcoin werden, nur zahmer. Eine globale Internetwährung, aber ohne die wahnwitzigen Kursschwankungen, ohne den enormen Energieaufwand zur Aufrechterhaltung des Vertrauens in die Blockchain und ohne die archaische und wenig anwenderfreundliche Art und Weise, Transaktionen durchzuführen.Facebook gehe dafür einen interessanten Weg. Das Unternehmen habe zahlreiche Gründungsmitglieder, u.a. aus den Sektoren Zahlungssysteme, Technologie, Telekommunikation und dem nicht gewinnorientierten Bereich, zusammengebracht, die diese Blockchain betreiben sollten. Insgesamt würden es rund 100 Mitglieder sein, die in der Libra-Association organisiert seien und die für eine entsprechend dezentrale Struktur sorgen sollten.Entscheidend für die Akzeptanz der Libra dürfte der so genannte Stablecoin-Ansatz werden. Die Libra werde jederzeit gegen einen Korb von globalen Währungen einlösbar sein. In der Praxis bedeute das, dass ein Nutzer aus dem Euroraum seine Libra gegen Euro eintauschen könne, unter Berücksichtigung des Euro-Wechselkurses gegenüber dem Währungskorb.Hier dringe man dann allmählich auch zum Kern der Funktionsweise der neue Kryptowährung vor. So werde immer dann eine neue Libra geschaffen, wenn Nutzer Libra von der Libra-Association kaufen würden. Da die Libra keinen Zins abwerfe, aber das Geld, das die Libra-Association erhalten habe, zinsbringend investiert werden solle, könnten mit den entsprechenden Zinserträgen die Blockchain-Infrastruktur betrieben und bei einem Überschuss die Kapitalgeber entlohnt werden. Damit kopiere das Konzept letztlich das Seigniorage-Modell von Zentralbanken. In der Tat könne man die Libra-Association mit der einer Zentralbank vergleichen, zumal diese auch das Zahlungssystem betreibe.Während das möglicherweise bahnbrechenden Konzept weitere Visionen beinhalte (Stichwort: Innovationsplattform mit Hilfe von smart contracts) würden noch einige Fragenoffen bleiben. So sei gemäß dem Whitepaper ein pseudonymes System geplant, das Adressen erlaube, die nicht mit der Identität aus der "realen" Welt verknüpft seien. Wie man unter diesen Umständen gleichzeitig vermeiden wolle, dass Libra zur Geldwäsche genutzt werde, bleibe unbeantwortet. Regulierer könnten den globalen Anspruch erheblich bremsen, spätestens wenn es darum gehe, Zahlungen an sanktionierte Staaten wie den Iran, Venezuela oder Russland zu verhindern.