Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (23.03.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Facebook sei momentan in aller Munde. Gestern habe die Facebook-Aktie hin und her gependelt. Kurzzeitig sei sie sogar leicht im Plus gewesen, letztendlich habe sie aber im Minus geschlossen. Was dem Aktienprofi ein bisschen Sorgen bereite, sei das technische Verkaufssignal. Wenn es nicht relativ zügig in die Gegenrichtung gehe, dann müsse man die Position in der Facebook-Aktie überdenken, zumal Donald Trump, der sicherlich kein Freund von Mark Zuckerberg sei, Facebook das Leben ein bisschen schwerer machen könne.Martin Weiss würde auf eine kleine Gegenbewegung bei der Facebook-Aktie tippen, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.03.2018)