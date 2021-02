Kursziel

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 230,00 Verkaufen Independent Research Markus Jost 01.02.2021 320,00 Buy Citigroup Jason Bazinet 31.01.2021 360,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 28.01.2021 375,00 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 28.01.2021 335,00 Outperform BMO Capital Markets Daniel Salmon 28.01.2021 340,00 Buy MKM Partners Rohit Kulkarni 28.01.2021 360,00 Outperform Evercore ISI Kevin Rippey 28.01.2021 355,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 28.01.2021 350,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 28.01.2021 345,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 28.01.2021 333,00 Buy Truist Youssef Squali 28.01.2021 340,00 Hold Pivotal Research Michael Levine 28.01.2021 350,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 28.01.2021 285,00 Neutral Piper Sandler Thomas Champion 28.01.2021 355,00 Outperform JMP Securities Ronald Josey 28.01.2021 360,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 28.01.2021 350,00 Overweight Barclays Ross Sandler 28.01.2021 350,00 Buy UBS Eric Sheridan 28.01.2021 330,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 28.01.2021 350,00 Buy Jefferies Brent Thill 27.01.2021 355,00 Buy Goldman Sachs Heath Terry 27.01.2021



Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

223,80 EUR +0,54% (08.02.2021, 08:26)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

223,05 EUR +0,63% (05.02.2021)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

268,10 USD +0,60% (05.02.2021)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (08.02.2021/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 375,00 oder 230,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. hat am 27.01.2021 die Zahlen für das vierte Quartal 2020 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Januar zu entnehmen ist, wachse Facebook in der Corona-Pandemie ungebremst weiter. Im vergangenen Quartal sei der Umsatz im Jahresvergleich um ein Drittel auf knapp 28,1 Mrd. Dollar gestiegen. Beim Gewinn habe es einen Sprung von 53% auf gut 11,2 Mrd. Dollar gegeben.Auch die Nutzerzahl habe weiter zugelegt. Mindestens einmal im Monat seien 2,8 Mrd. Nutzer zu Facebook gekommen - 60 Mio. mehr als ein Jahr zuvor. Täglich seien es 1,84 Mrd. gewesen, nach 1,82 Mrd. im Schlussquartal des Vorjahres. Insgesamt hätten 3,3 Milliarden Nutzer monatlich auf mindestens eine App des Facebook-Konzerns wie auch Instagram oder WhatsApp zugegriffen.Facebook habe dennoch von "bedeutenden Unwägbarkeiten" in der Zukunft gesprochen. In der Pandemie habe man vom allgemeinen Schub des Online-Geschäfts profitiert. Sollte sich dieser Trend jedoch umkehren, werde das auch das Wachstum von Facebooks Werbeerlösen bremsen. Zudem habe das Online-Netzwerk bereits gewarnt, dass es angesichts des rasanten Wachstums in der zweiten Jahreshälfte 2020 im laufenden Jahr absehbar geringere Zuwächse geben werde.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Michael Pachter, Analyst von Wedbush Securities, den Titel in einer Aktienanalyse vom 28.01.2021 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 320,00 auf 375,00 US-Dollar angehoben. Der Analyst habe festgestellt, dass die Outperformance im vierten Quartal von einer sich verbessernden Wirtschaft, einer Verschiebung der Werbedollar von linearen zu Online-Medien und den überlegenen Targeting-Funktionen von Facebook getragen worden sei. Das Ausgabenwachstum sei durch den Umsatzrückgang ausgeglichen worden, was zu einem deutlichen Gewinnanstieg geführt habe, so Pachter. Er gehe davon aus, dass Facebook sein schnelles Wachstum in Übersee fortsetzen und die Monetarisierung von Instagram, WhatsApp und Messenger mit unzureichender Durchdringung erhöhen werde.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Markus Jost hat in einer Analyse vom 01.02.2021 den Titel unverändert mit dem Votum "verkaufen" bewertet. Das Kursziel wurde bei 230,00 USD belassen. Facebook habe in Q4/2020 signifikante Umsatz- und Gewinnzuwächse verzeichnen können, die sogar noch stärker als im Vorquartal ausgefallen seien, und die Erwartungen erneut deutlich übertroffen hätten. Das Management habe allerdings von "bedeutenden Unwägbarkeiten" in der Zukunft gesprochen. Jost habe seine EPS-Prognose für 2021 auf 10,95 (alt: 10,33) USD erhöht. Für 2022 erwarte er erstmals ein EPS von 13,15 USD.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Facebook-Aktie auf einen Blick: