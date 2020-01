Kursziel

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 250,00 Buy Stifel Nicolaus John Egbert 27.01.2020 250,00 Buy Jefferies Brent Thill 27.01.2020 263,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Andy Hargreaves 27.01.2020 270,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 24.01.2020 245,00 Buy Pivotal Research Michael Levine 22.01.2020 260,00 Overweight Barclays Ross Sandler 21.01.2020 275,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 15.01.2020 280,00 Outperform Evercore ISI Benjamin Black 13.01.2020 270,00 - Deutsche Bank Lloyd Walmsley 18.12.2019 178,00 Reduce HSBC Nicolas Cote-Colisson 05.12.2019 240,00 Buy Citigroup Jason Bazinet 05.12.2019 230,00 Overweight Piper Jaffray Michael Olson 04.12.2019

Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

195,22 EUR +0,37% (28.01.2020, 16:12)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

196,44 EUR +0,76% (28.01.2020, 16:38)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

215,22 USD +0,21% (28.01.2020, 16:23)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (28.01.2020/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 280,00 oder 178,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. wird am 29.01.2020 die Zahlen für das vierte Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Benjamin Black, Aktienanalyst von Evercore ISI, den Titel in einer Analyse vom 13.01.2020 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 235,00 auf 280,00 USD erhöht. Der Analyst bezeichne die Aktie als eine seiner "besten Ideen" im Internet für das Jahr 2020. Er sei der Ansicht, dass die aktuellen Bewertungsmodelle der Aktie "blurring of lines" in den Werbe- und E-Commerce-Geschäftsbereichen von Instagram unterschätzen würden. Black gebe weiter an, dass eine Aufwärtsbiegung der Gewinnspanne bei Facebook eine Frage des "wann, nicht wenn" sei.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von HSBC. Analyst Nicolas Cote-Colisson hat die Coverage der Aktie in einer Analyse vom 05.12.2019 mit dem Votum "reduce" und einem Kursziel von 178,00 USD aufgenommen. Anleger sollten sich bewusst machen, dass Facebook Inc. vor einem Berg regulatorischer Herausforderungen stehe, so der Analyst. Eine wachsende Zahl von Politikern und Behörden befinde sich auf Konfrontationskurs. Das Unternehmen dürfte es schwerer haben, das bislang gezeigte Wachstum fortzusetzen. Der Analyst halte die aktuellen Markterwartungen für überaus ambitioniert. Die Risiken der Regulierung würden 38% der aktuellen Marktbewertung entsprechen, so Cote-Colisson.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Börsenplätze Facebook-Aktie: