Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 225,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 26.04.2019 200,00 Market perform BMO Capital Markets Daniel Salmon 26.04.2019 146,00 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 26.04.2019 235,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 25.04.2019 250,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co - 25.04.2019 220,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 25.04.2019 245,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 25.04.2019 240,00 Overweight Barclays Ross Sandler 25.04.2019 210,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 25.04.2019 240,00 Buy UBS Eric Sheridan 25.04.2019 250,00 Outperform RBC Capital Markets Mark Mahaney 25.04.2019 200,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 24.04.2019

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (28.05.2019/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 250,00 oder 146,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. hat am 24.04.2019 die Zahlen für das erste Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 24. April zu entnehmen ist, sei der Gewinn im vergangenen Quartal auf 2,43 Milliarden Dollar gesunken, nach knapp fünf Milliarden ein Jahr zuvor. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 26 Prozent auf gut 15 Milliarden Dollar gestiegen. Nach wie vor würden 93 Prozent der Werbeerlöse auf Mobilgeräten wie vor allem Smartphones erwirtschaftet. Die Zahl monatlich aktiver Nutzer sei binnen drei Monaten um rund 60 Millionen auf 2,38 Milliarden gewachsen. Täglich seien zu dem Online-Netzwerk 1,56 Milliarden Nutzer gekommen, nach 1,52 Milliarden im Vorquartal.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Mark Mahaney, Aktienanalyst von RBC, sie in einer Aktienanalyse vom 25.04.2019 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft und das Kursziel von 200,00 auf 250,00 USD angehoben. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis des Online-Netzwerks hätten die Konsensschätzungen klar übertroffen, so der Analyst. Er habe seine Erlös- und Gewinnprognosen (EBITDA) für 2019 erhöht.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von Independent Research. Markus Friebel hat in einer Aktienanalyse vom 26.04.2019 das Kursziel von 140,00 USD auf 146,00 USD angehoben, aber den Titel unverändert mit "verkaufen" bewertet - angesichts der zahlreichen Risiken - wozu vor allem auch die nicht enden wollenden Datenskandale zählen - und des gravierenden Strukturwandels bei Facebook. Die Q1-Zahlen seien auf operativer Ebene wie erwartet bzw. ergebnisseitig besser als erwartet ausgefallen. Da das soziale Netzwerk im Zusammenhang mit Ermittlungen der US-amerikanischen Verbraucherschutzbehörde FTC wegen der jüngsten Datenskandale mit einer Strafe von 3,0-5,0 Mrd. USD rechne, habe Facebook in Q1 eine Rückstellung von 3,0 Mrd. USD gebildet, weshalb auf berichteter Basis ein deutlicher Gewinnrückgang habe verzeichnet werden müssen. Aufgrund der Rückstellung habe Friebel seine EPS-Prognose für 2019 auf 6,73 (alt: 7,33) USD gesenkt (EPS 2020e: 8,72 (alt: 8,53) USD).Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Börsenplätze Facebook-Aktie: