ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit mehr als 5.600 Mitarbeiter in 62 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika.







Hannover (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) von 44,00 auf 46,00 Euro.FUCHS PETROLUB habe in einer knappen Ad hoc-Mitteilung darüber berichtet, dass vor allem dank eines starken Geschäftsverlaufs im Monat Dezember die Umsätze und Erträge des vierten Quartals 2020 die eigenen Erwartungen übertroffen hätten. Im gesamten Geschäftsjahr 2020 habe der Umsatz nach vorläufigen Angaben mit knapp EUR 2,4 Mrd. um 7% unter dem Vorjahreswert gelegen. Für das operative Ergebnis (EBIT) rechne FUCHS PETROLUB nun mit einem Rückgang im Vorjahresvergleich um einen mittleren einstelligen Prozentsatz. Bisher sei von einem EBIT-Rückgang in der Größenordnung von 15% ausgegangen worden. Der vollständige Bericht über das Geschäftsjahr 2020 solle planmäßig am 9. März 2021 veröffentlicht werden.Insbesondere der Monat Dezember sei für FUCHS PETROLUB offenbar besser als noch zu Beginn des vierten Quartals erwartet gelaufen. Umsätze und Erträge hätten daher im Schlussquartal und im Gesamtjahr 2020 die Erwartungen der Unternehmensführung übertroffen. Das EBIT sei weniger stark zurückgegangen als angenommen und habe sowohl über der Analysten-Schätzung als auch oberhalb des Marktkonsens gemäß Refinitiv gelegen. Dem Aktienkurs hätten die guten Nachrichten jedoch kaum genützt. Dies möge an der recht hohen Bewertung liegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "FUCHS PETROLUB SE": Keine vorhanden.