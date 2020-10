XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit mehr als 5.600 Mitarbeiter in 62 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (22.10.2020/ac/a/d)

Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB: Der Schmierstoff-Hersteller wird zuversichtlicher - AktienanalyseDer Schmierstoff-Hersteller FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) aus dem MDAX zeigt sich nach einem guten dritten Quartal etwas optimistischer für das Gesamtjahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der Konzern rechne mit einem geringeren Gewinnrückgang als befürchtet. So solle das Ergebnis auf EBIT-Basis nur noch 15 Prozent unter dem Vorjahreswert von 321 Mio. Euro landen. Zuvor habe das Management einen Rückgang um 25 Prozent erwartet. Der neuen Prognose liege dabei allerdings die Annahme zugrunde, dass es im vierten Quartal zu keinen weitreichenden Lockdowns kommen werde. In den ersten neun Monaten sei das EBIT vorläufigen Berechnungen zufolge um 17 Prozent auf 203 Mio. Euro gefallen. Der Umsatz sei um 11 Prozent auf 1,74 Mrd. Euro geschrumpft. Die endgültigen Zahlen wolle FUCHS PETROLUB am 3. November vorlegen.Die Eckdaten seien bei Analysten gut angekommen. Der Schmierstoff-Hersteller habe stark abgeschnitten, habe etwa Axel Herlinghaus von der DZ BANK geurteilt. Dabei dürften speziell die dynamischere als von ihm zuvor unterstellte Erholung in den Kundenindustrien von FUCHS PETROLUB und ein stringentes Kostenmanagement die Hauptrollen gespielt haben. Er habe daher das Kursziel von 33 auf 39 Euro angehoben, habe gleichzeitig aber seine Verkaufsempfehlung für die Aktie bestätigt. Das nunmehr positivere Szenario werde in der aktuellen Bewertung der Aktien bereits mehr als ausreichend berücksichtigt, habe Herlinghaus die Entscheidung begründet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie: