Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

34,86 EUR -0,46% (23.05.2019, 19:17)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (21.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Fankhänel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) unter die Lupe.Aus fundamentaler Sicht sei der Mannheimer Chemiekonzern besonders durch die Kapitalstruktur begehrenswert, da FUCHS PETROLUB so gut wie keine Schulden aufweise. Auch Gewinn und Umsatz hätten in den letzten drei Jahren kontinuierlich gesteigert werden können. Nur die Rentabilität sei in den letzten Jahren etwas zurückgegangen. Allerdings sei dies Meckern auf hohem Niveau, da ein ROCE (Rendite auf das gebundene Kapital) von 25,1% immer noch weiter über dem anderer Chemieunternehmen liege. So liege BASF im Vergleich dazu gerade einmal bei 12,5%.Für das Jahr 2019 würden Analysten einen Gewinn von 1,85 Euro pro Aktie und eine Dividende von 0.97 Euro je Aktie erwarten. Viele Analysten hätten aber nach der Veröffentlichung der Ergebnisse im ersten Quartal ihre Prognosen nach unten revidiert, weshalb für den Zwischenbericht eine positive Überraschung mit folgenden Kurssprüngen nicht unwahrscheinlich sei.Für langfristige Anler sei FUCHS PETROLUB mit einem KGV von 17 und einer Dividendenrendite von 2,6% ein lohnendes Investment. Spekulanten könnten einsteigen, sobald der Kurs die 200-Tage-Linie überschreite, so Jan Fankhänel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2019)