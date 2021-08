Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:



XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

43,82 EUR +0,92% (04.08.2021, 11:59)



Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

43,82 EUR +0,78% (04.08.2021, 12:04)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit nahezu 6.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (04.08.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) und erhöht das Kursziel von 49 auf 51 Euro.Der Mannheimer Konzern habe sehr gute Zahlen für das erste Halbjahr 2021 bekanntgegeben, die bereits das Vorkrisenniveau des Jahres 2019 übertroffen hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dabei habe FUCHS PETROLUB nicht nur von der anhaltend starken Nachfrage aus der chinesischen Automobilindustrie profitiert, sondern es seien auch Marktanteilsgewinne in anderen Märkten erzielt worden. Die massive Verteuerung verschiedener Rohmaterialien bringe jedoch vorübergehend die Margen unter Druck. Dennoch sei der Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2021 weiter angehoben worden. Strauß habe seine Schätzungen entsprechend angepasst und das Kursziel von 49 auf 51 Euro nochmals angehoben.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie bekräftigt. (Analyse vom 04.08.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "FUCHS PETROLUB SE": Keine vorhanden.