Die FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) wurde 1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet und ist heute ein Konzern von globaler Reichweite und unter den unabhängigen Unternehmen der weltweit größte Anbieter von Schmierstoffen.



FUCHS hält Spitzenpositionen: Mit einem vollständigen Sortiment von Schmierstoffen als Kernprogramm. Mit maßgeschneiderten Speziallösungen für verschiedene Marktnischen neben Standardprodukten. Mit umfassenden Beratungs- und Serviceleistungen.



FUCHS bietet Schmierstoffe für hunderte von Anwendungsgebieten - darunter Schmierstoffe für Auto- und Motorradfahrer, Gütertransport, Personenverkehr, Stahlindustrie, Bergbau, Fahrzeug- und Maschinenbau sowie die Bauwirtschaft und den Agrarbereich.



Die einheitliche Politik der Unternehmensgruppe in allen konzeptionellen und strategischen Fragen schöpft die Synergieeffekte optimal aus, die beim weltweiten Zusammenwirken der Einzelgesellschaften entstehen. Internationale Ressourcen werden so wirtschaftlich und wirksam eingesetzt, dass sie dem Kunden vor Ort unmittelbar zugutekommen.



Der Konzern beschäftigt in Europa und Übersee nahezu 4.000 Mitarbeiter in 50 operativ tätigen Gesellschaften. (16.02.2017/ac/a/d)



Unterschleissheim (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Mayer von der Baader Bank:Markus Mayer, Aktienanalyst der Baader Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Jahreszahlen weiterhin zum Verkauf der Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3).Die Eckdaten des Unternehmens für 2016 hätten den im Januar publizierten ersten Indikationen entsprochen, so der Analyst. Der Ausblick für das Jahr 2017 sei so vage wie erwartet ausgefallen. Seine Einschätzung, dass der Schmierstoff-Hersteller wohl unter dem verschärften Wettbewerb leiden sollte, habe sich nicht geändert.Markus Mayer, Aktienanalyst der Baader Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "sell"-Votum für die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie mit einem Kursziel von 34,00 Euro bestätigt. (Analyse vom 16.02.2017)Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:43,445 EUR -0,32% (16.02.2017, 10:21)Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:43,276 EUR -0,14% (16.02.2017, 10:28)ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:DE0005790430