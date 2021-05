Börsenplätze FRIEDRICH VORWERK-Aktie:



FRIEDRICH VORWERK Group SE (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) gehört zu den führenden Unternehmen im Bereich kritische On-Shore-Energieumwandlung und Energieinfrastruktur in Deutschland und Europa. In den Kernmärkten Erdgas, Strom und Wasserstoff bietet die Gruppe ihren Kunden verschiedene Lösungen für die Konzipierung, Realisierung und Inbetriebnahme von Energieinfrastruktur an und ermöglicht Energieversorgern, Netzbetreibern, Industrieunternehmen und Kommunen so den Betrieb komplexer Energienetze und -anlagen. (13.05.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - FRIEDRICH VORWERK-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Nicht ganz so glatt wie erhofft ging Ende März der Börsengang von FRIEDRICH VORWERK (ISIN: DE000A255F11, WKN: A255F1, Ticker-Symbol: VH2) vonstatten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zugeteilt worden seien die Papiere zu 45 Euro je Stück. Ursprünglich hätten es bis zu 56 Euro sein sollen. Der Emissionserlös solle insbesondere für die Entwicklung von Lösungen für die industrielle Produktion, den Transport und die Speicherung von Wasserstoff verwendet werden. Ende 2020 seien bereits sieben Prozent des Auftragsbestandes auf das Clean-Hydrogen-Segment entfallen. Darüber hinaus sehe das Unternehmen großes Potenzial in einer weiteren internationalen Expansion und in Akquisitionen, um seine organischen Wachstumspläne zu beschleunigen.Die Analysten von Jefferies hätten nun das Coverage der Aktie mit einem Kursziel von 61 Euro aufgenommen. "VORWERK ist eine der am besten diversifizierten Möglichkeiten, um an der Energiewende in Deutschland teilzunehmen", so das Fazit. Sie würden ein organisches Umsatzwachstum von 13 Prozent in den kommenden fünf Jahren prognostizieren, getrieben von einem starken Rückenwind durch den Nachfrageüberhang, insbesondere in den Bereichen Elektrizität und Wasserstoff. "Wir denken, dass der aktuelle Abschlag von 20 Prozent gegenüber der Konkurrenz ungerechtfertigt ist und erwarten eine allmähliche Neubewertung mit positiven News zu größeren Aufträgen", so Jefferies.Bereits in den vergangenen sechs Jahren sei VORWERK mit einer organischen Umsatzwachstumsrate von 13 Prozent pro Jahr gewachsen und habe weitere neun Prozent pro Jahr durch Zukäufe (Bohlen & Doyen, MESA, EAS) generiert. Während das bisherige Wachstum vor allem durch Erdgas getrieben worden sei, das aktuell noch 74 Prozent des Konzernumsatzes ausmache, erwarte Jefferies, dass der nächste Wachstumsschub durch den Ausbau des deutschen Stromnetzes und der Wasserstoffinfrastruktur ("Green Hydrogen") getragen werde.Mutige Anleger steigen schon vorher ein, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur FRIEDRICH VORWERK-Aktie. (Ausgabe 18/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link