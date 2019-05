Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze FORTEC Elektronik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

19,60 EUR -0,76% (22.05.2019, 10:04)



Xetra-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

19,65 EUR (21.05.2019)



ISIN FORTEC Elektronik-Aktie:

DE0005774103



WKN FORTEC Elektronik-Aktie:

577410



Ticker-Symbol FORTEC Elektronik-Aktie:

FEV



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Unsere 5 Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich, sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Sie und lösen gerne Ihre Aufgabenstellungen. (22.05.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Stephan Bonhage, Aktienanalysten der Montega AG, raten in ihrer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) weiterhin zu kaufen.FORTEC Elektronik werde am 29. Mai den Bericht für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2018/2019 veröffentlichen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass die Zahlen solide ausfallen würden, und ein akquisitionsbedingt deutliches Umsatzplus sowie ein Ergebnis auf dem bereits hohen Vorjahresniveau erwarten.Die Analysten würden mit einem Q3-Konzernumsatz in Höhe von 24,6 Mio. Euro bzw. einem Wachstum von 10,8% gegenüber Vorjahr rechnen. Die seit dem zweiten Quartal konsolidierten und dem Segment Datenvisualisierung zugeordneten neuen UK-Tochtergesellschaften sollten dabei erneut einen Umsatzbeitrag von rund 2 Mio. Euro generiert haben. Dementsprechend dürfte der Segmentumsatz um rund 14% auf 16,6 Mio. Euro zugelegt haben, während die Analysten für den Bereich Stromversorgung ein Wachstum in Höhe von ca. 6% auf 8,0 Mio. Euro prognostizieren würden.Bereinigt um das anorganische Wachstum dürften sich die Konzernerlöse um knapp 2% verbessert haben, womit sich die organische Wachstumsrate gegenüber Q1 (+11%) und Q2 (+9%) normalisiert haben sollte. Dabei bleibe für das zweite Quartal zu berücksichtigen, dass die Vorjahresbasis aufgrund von Lieferverzögerungen durch Vorlieferanten schwach ausgefallen sei, wohingegen das Vorjahres-Q3 durch Nachholeffekte eine relativ hohe Vergleichsbasis darstelle.Auf Basis ihrer dargestellten Prognosen würden die Analysten FORTEC auf einem guten Weg sehen, das Umsatzziel eines organischen Wachstums im mittleren einstelligen Prozentbereich plus 6 Mio. Euro Umsatzbeitrag aus den akquirierten UK-Gesellschaften zu erreichen. Im Hinblick auf die Ergebnis-Guidance (EBIT leicht über 7 Mio. Euro) gebe es sogar Spielraum für eine Konkretisierung im Einklang mit der Prognose (MONe: 7,6 Mio. Euro). Die Analysten würden somit im Vorfeld des Quartalsberichts keinerlei Anlass zur Revision ihrer Schätzungen sehen und die Aktie daher mit einem KGV 2019e von 12,0x bzw. einem EV/EBIT von 8,0x nach wie vor für sehr attraktiv bewertet halten.FORTEC dürfte weiterhin guten operativen Newsflow liefern und der Erreichung der Jahresziele deutlich nähergekommen sein.Wenngleich die Visibilität des ITK-Sektors angesichts makroökonomischer Risikoherde sowie des weiterhin unklaren Brexit-Verlaufs gering bleibt, halten Patrick Speck und Stephan Bonhage, Aktienanalysten der Montega AG, die FORTEC Elektronik-Aktie für zu günstig bewertet und sehen den jüngsten Kursrücksetzer als gute Kaufgelegenheit an. Das Kursziel von 26,00 Euro werde bestätigt. (Analyse vom 22.05.2019)