Börsenplätze FORTEC Elektronik-Aktie:



Xetra-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

19,85 EUR +1,02% (12.11.2019, 15:51)



Börse Stuttgart-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

19,70 EUR +1,03% (12.11.2019, 16:45)



ISIN FORTEC Elektronik-Aktie:

DE0005774103



WKN FORTEC Elektronik-Aktie:

577410



Ticker-Symbol FORTEC Elektronik-Aktie:

FEV



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (12.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC habe am vergangenen Freitag vorläufige Zahlen für Q1 2019/2020 vorgelegt und überraschend eine Revision der erst kürzlich veröffentlichten Guidance vorgenommen. Die Erlöse hätten mit 21,5 Mio. Euro um 1,4% unter dem Vorjahreswert gelegen. Dabei sei zu beachten, dass die akquirierten UK-Gesellschaften im Vorjahresquartal zwar noch nicht enthalten gewesen seien (Konsolidierung ab Q2), FORTEC zu Beginn des vergangenen Jahres jedoch eine überaus starke organische Entwicklung aufgewiesen habe (+11,3%). Akquisitionsbereinigt dürfte der Rückgang bei rund 10% gelegen haben und damit die allgemeine konjunkturelle Abschwächung in den Endmärkten des Unternehmens widerspiegeln. Das EBIT sei überproportional auf 2,0 Mio. Euro (Vj.: 2,4 Mio. Euro) gefallen, was einem Margenrückgang um 150 BP auf 9,3% entspreche.Vor diesem Hintergrund erwarte der Vorstand auf Gesamtjahressicht nun "organisch eine Seitwärtsbewegung im Konzernumsatz und Konzern-EBIT". Die Aktienanalysten von der Montega AG hätten eine solche Entwicklung trotz der im Finanzbericht Ende Oktober noch optimistischen Unternehmensprognose (leichte organische Umsatzsteigerung und leichte Verbesserung des EBITs) in ihren Schätzungen bereits antizipiert und auf die ihres Erachtens gegenüber Vorjahr geringere Visibilität hingewiesen. Insofern sähen sie sich in ihrer Einschätzung bestätigt, wenngleich sie der frühe Zeitpunkt der Prognoseanpassung zu Beginn des Geschäftsjahres überrasche, zumal FORTEC mit einem Auftragsbestand per Ende Oktober in Höhe von 45,2 Mio. Euro (Vj.: 47,6 Mio. Euro) weiterhin über eine solide Basis für die kommenden Quartale verfüge. Hier könnte jedoch die Konkretisierung zu den Themen Geschäftszahlen und Prognosen im neuen Emittentenleitfaden der BaFin eine Rolle gespielt und eine Ad hoc-Publizitätspflicht ausgelöst haben.Die im gegenwärtigen Marktumfeld insgesamt noch gute Entwicklung FORTECs werde nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG insbesondere bei Betrachtung des Wettbewerbers DATA Modul deutlich, der im Vergleichszeitraum (FORTECs Q1 entspreche DATA Moduls Q3) über einen Umsatzrückgang von 28,6% sowie einen Einbruch des EBITs auf -0,4 Mio. Euro (vs. Q3 2018: 5,9 Mio. Euro) berichtet habe.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, bestätigt sein Rating "kaufen" und das Kursziel von 25,00 Euro für die FORTEC Elektronik-Aktie. (Analyse vom 12.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link