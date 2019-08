Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze FORTEC Elektronik-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

19,70 EUR 0,00% (28.08.2019, 11:42)



Xetra-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

19,60 EUR 0,00% (28.08.2019, 12:45)



ISIN FORTEC Elektronik-Aktie:

DE0005774103



WKN FORTEC Elektronik-Aktie:

577410



Ticker-Symbol FORTEC Elektronik-Aktie:

FEV



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Unsere 5 Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich, sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Sie und lösen gerne Ihre Aufgabenstellungen. (28.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC Elektronik habe vergangene Woche vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2018/19 vorgelegt. Zudem habe CEO Sandra Maile auf dem Hamburger Investorentag HIT die Highlights der Equity Story des Unternehmens sowie einen guten qualitativen Ausblick präsentiert.Jahresziele erreicht: Mit einem Jahresumsatz von 88,3 Mio. Euro habe FORTEC die Prognose der Montega AG (90,3 Mio. Euro) zwar nicht ganz erreicht, dennoch sei das Wachstum mit +11,0% zweistellig ausgefallen. Abzüglich des Umsatzbeitrags der unterjährig akquirierten UK-Töchter (MONe: ca. 6 Mio. Euro) dürfte das organische Wachstum bei rund 4% und damit wie avisiert im mittleren einstelligen Prozentbereich gelegen haben. Das Konzern-EBIT sei erwartungsgemäß überproportional auf 7,4 Mio. Euro (MONe: 7,6 Mio. Euro) gestiegen, so dass sich die EBIT-Marge auf 8,4% verbessert habe (MONe: 8,4%). Damit sei das zweimal angehobene Ergebnisziel (EBIT i.H.v. rund 7,5 Mio. Euro) knapp erreicht worden. Das Nettoergebnis habe aufgrund eines positiven Steuereffekts mit 5,7 Mio. Euro sogar leicht über den Erwartungen der Montega AG (MONe: 5,3 Mio. Euro) gelegen.Diversifizierte Basis sichere ab: Die im Gegensatz zum Wettbewerber Data Modul (H1 2019: Umsatz -4,3%; EBIT -2,0%) gute Entwicklung von FORTEC habe der Vorstand auf dem HIT vor allem auf die geringere Abhängigkeit von Großprojekten sowie ein weniger ausgeprägtes Exposure im Automotive-Bereich zurückgeführt. Vielmehr verfüge FORTEC als Technologiezulieferer für u.a. die Verkehrs-, Sicherheits- und Medizintechnik oder die Gebäudeautomatisierung über eine breite Aufstellung in Anwendungsgebieten, die vom gegenwärtigen Abschwung nicht oder nur in einem geringeren Ausmaß betroffen seien.Fazit: FORTEC habe überzeugende Zahlen und einen guten Ausblick präsentiert.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, sieht das Unternehmen angesichts der strukturell intakten Wachstumstreiber in der Lage, die kurz- und mittelfristigen Ziele zu erreichen und bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die FORTEC Elektronik-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 26 Euro. (Analyse vom 28.08.2019)