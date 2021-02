Patrick Speck, Analyst der Montega AG, hält die Probleme aber weiterhin für temporär und bestätigt sein Rating "kaufen" für die FORTEC Elektronik-Aktie und das Kursziel von 24,00 Euro. (Analyse vom 15.02.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze FORTEC Elektronik-Aktie:



Xetra-Aktienkurs FORTEC Elektronik-Aktie:

17,30 EUR -1,14% (15.02.2021, 09:22)



ISIN FORTEC Elektronik-Aktie:

DE0005774103



WKN FORTEC Elektronik-Aktie:

577410



Ticker-Symbol FORTEC Elektronik-Aktie:

FEV



Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Fünf Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Kunden und lösen ihre Aufgabenstellungen. (15.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC habe am vergangenen Donnerstag die Hauptversammlung abgehalten. Bereits im Vorfeld habe der Vorstand vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2020/2021 vermeldet und aufgrund anhaltender Corona-Belastungen die Guidance gesenkt.In H1 habe FORTEC einen Konzernumsatz i.H.v. rund 37,5 Mio. Euro erzielt, was für Q2 einen Rückgang um 12,8% yoy auf17,3 Mio. Euro impliziere. Damit seien die Erlöse etwas stärker als von Speck antizipiert gesunken (MONe: -9,3% yoy auf 18,0 Mio. Euro). Das Q2-EBIT von rund 0,5 Mio. Euro (-48,7% yoy) habe die Analystenerwartungen deutlicher verfehlt (MONe: 0,85Mio. Euro). Die operative Marge sei mit 2,9% dadurch auch signifikant niedriger ausgefallen als in den bisherigen Quartalen der Corona-Pandemie.Als wesentliche Gründe hierfür habe der Vorstand angegeben, dass der elektronische Bauteilemarkt derzeit u.a. durch lange Lieferzeiten und Lieferengpässe, begrenzte Transportkapazitäten und höhere Frachtraten, diverse Handelsbeschränkungen sowie nur kurzfristig ermittelbare Kundenbedarfe geprägt sei. So hätten sich beispielsweise die Kosten zur Lieferung einer Display-Einheit auf dem Seeweg zuletzt annähernd vervierfacht. Auch Einfuhrzölle in den USA würden die Profitabilität schmälern. Diese exogenen Faktoren hätten bislang nicht gänzlich an die Kunden weitergegeben bzw. durch Kosteneinsparungen kompensiert werden können.Im Wettbewerbsvergleich werde zudem deutlich, dass sich FORTEC trotz der widrigen Umstände noch gut behaupten könne. So habe etwa die ebenfalls im Bereich von Power Supply-Lösungen agierende und insgesamt ähnlich große FRIWO AG (Konzernumsatz 2020: 99,4 Mio. Euro) das Geschäftsjahr mit einem EBIT von -3,8 Mio. Euro (EBIT-Marge -3,8%) abgeschlossen und nahezu wortgleich über die Corona-bedingt schwierigen Marktbedingungen berichtet. Zwar befinde sich das Unternehmen derzeit in einer Transformationsphase, auch das um Einmaleffekte bereinigte Ergebnis sei nach vorläufigen Berechnungen aber nur ausgeglichen ausgefallen.Im selben Zeitraum (Kalenderjahr 2020) sei FORTEC bei Erlösen von 83,9 Mio. Euro und einem EBIT von 5,4 Mio. Euro dagegen klarprofitabel geblieben (EBIT-Marge: 6,4%). Speck blicke daher weiterhin positiv auf den Investment Case und positioniere sich nun in etwa der Mitte der neuen Guidance-Bandbreiten. Angesichts der auf Sicht höheren Kostenbasis senke der Analyst zudem die Margenprognose des Folgejahres.FORTEC habe die Jahresziele wie angenommen revidieren müssen.