Kurzprofil FORTEC Elektronik AG:



Die FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV) ist seit 1984 einer der führenden Distributoren von Standardlösungen. Diese umfassen die Bereiche Embedded, Displays und Power Supplies. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe aber auch kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Unsere 5 Vertriebsbüros in Deutschland und Österreich, sowie Tochterunternehmen in der Schweiz, UK und den USA betreuen Sie und lösen gerne Ihre Aufgabenstellungen. (29.10.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - FORTEC Elektronik-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der FORTEC Elektronik AG (ISIN: DE0005774103, WKN: 577410, Ticker-Symbol: FEV).FORTEC Elektronik habe am vergangenen Freitag den Geschäftsbericht 2018/2019 vorgelegt, nachdem Ende August bereits umfangreiche vorläufige Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr bekannt gegeben worden seien.In Bezug auf den Konzernumsatz (88,3 Mio. Euro), das operative Ergebnis (7,4 Mio. Euro) sowie das Nettoergebnis (5,7 Mio. Euro) hätten sich keine Abweichungen gegenüber den Vorabzahlen ergeben. Der Umsatzbeitrag der unterjährig akquirierten UK-Gesellschaften habe mit 5,8 Mio. Euro im Rahmen der Analystenerwartungen gelegen. Wenngleich auf Gesamtjahressicht sowohl das Segment Datenvisualisierung (+8,9% auf 55,4 Mio. Euro) als auch industrielle Stromversorgungen (+14,7% auf 32,9 Mio. Euro) zum Wachstum beitragen hätten, habe die Dynamik in Q4 in beiden Bereichen abgenommen und dürfte organisch leicht rückläufig gewesen sein, was nach Erachten des Analysten aber auch auf dem Lagerumzug beruhe.Für das neue Geschäftsjahr zeige sich der Vorstand zwar nach wie vor vorsichtig optimistisch, aufgrund der jüngsten rezessiven Tendenzen sowie verbleibender Unsicherheitsfaktoren für die Gesamtwirtschaft halte der Analyst die Visibilität aber für deutlich geringer als im vergangenen Jahr. FORTEC rechne für 2019/2020 daher nur mit einem leichten organischen Umsatzwachstum sowie einer leichten Steigerung des EBITs. Die angepassten Prognosen des Analysten (MONe 2020: Umsatz 90,1 Mio. Euro; EBIT 7,6 Mio. Euro) würden auf operativer Ebene organisch allerdings eine Stagnation implizieren (UK-Töchter seien ab Q2/2019 konsolidiert worden) und seien insofern als konservativ zu betrachten. Aufgrund der in 2019 abgeschlossenen Wachstumsinvestitionen in neue Büro- und Logistikkapazitäten gehe Speck aber wieder von einer deutlichen Verbesserung des Free Cashflows aus (MONe: 4,3 Mio. Euro).Wenngleich sich das Marktumfeld auch für FORTEC als zunehmend herausfordernder darstelle, gehe Speck auch in 2020 wieder von einer soliden Entwicklung aus.Angesichts der moderaten Bewertung sowie des guten Track Records bestätigt Patrick Speck, Analyst der Montega AG, sein Rating "kaufen" mit einem leicht reduzierten Kursziel von 25,00 Euro (zuvor: 26,00 Euro). (Analyse vom 28.10.2019)