Börsenplätze FLIR Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs FLIR Systems-Aktie:

32,40 EUR +2,18% (20.04.2020, 08:48)



NASDAQ-Aktienkurs FLIR Systems-Aktie:

34,15 USD +1,37% (17.04.2020)



ISIN FLIR Systems-Aktie:

US3024451011



WKN FLIR Systems-Aktie:

917029



Ticker-Symbol FLIR Systems-Aktie:

FL4



NASDAQ-Ticker-Symbol FLIR Systems-Aktie:

FLIR



Kurzprofil FLIR Systems:



FLIR Systems, Inc. (ISIN: US3024451011, WKN: 917029, Ticker-Symbol: FL4, NASDAQ-Symbol: FLIR) gehört zu den weltweiten Marktführern bei Infrarot- und Wärmebildkameras sowie Nachtsichtgeräten. Die Produkte des Unternehmens spielen eine wichtige Rolle in vielfältigen industriellen, gewerblichen und staatlichen Bereichen (Luftwaffe, Marine, Heer, Polizei, Grenzsicherung, Schifffahrt, Medizin, Automatisierung, Mechanik und Elektrik) in über 60 Ländern und die fortschrittlichen Sensoren und integrierten Sensorik-Systeme ermöglichen dabei die Erfassung und Analyse von kritischen Informationen über eine Vielzahl von Anwendungen.



Neben der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der Infrarot-Technik-Geräte und Wärmebildkameras bietet FLIR seinen Kunden Mehrwert durch fortschrittliche Überwachungs- und taktische Verteidigungsanwendungen, Verbesserung der persönlichen und öffentlichen Sicherheit, Bereitstellung von Infrastruktur-Ineffizienz-Informationen, Anzeige von Prozess-Unregelmäßigkeiten sowie Daten- und Analytics-Applikationen. Dabei erfüllt das Geschäftsmodell die Bedürfnisse einer Vielzahl von Kunden durch den Verkauf von effizienten und kostengünstigen off-the-shelf-Produkten sowie System-Konfigurationen und die zeitnahe Reaktion auf Marktveränderungen. (20.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FLIR Systems-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt die Aktie von FLIR Systems Inc. (ISIN: US3024451011, WKN: 917029, Ticker-Symbol: FL4, NASDAQ-Symbol: FLIR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der E-Commerce-Gigant Amazon setze an einigen Standorten Wärmebildkameras zur Eindämmung des Coronavirus ein. Wenn das Beispiel Schule mache, könnte dies der Aktie von FLIR Systems mächtig Impulse geben. Gut für Neueinsteiger: Der Titel habe sich kaum von seinem Tief erholt.Um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter zu unterstützen, werde bereits täglich ihre Temperatur gemessen, habe Amazon-Sprecherin Kristen Kish am Samstag auf Anfrage erklärt. An einigen Standorten würden nun zusätzlich Wärmebildkameras eingesetzt, um die Maßnahme zu optimieren.An welchen Standorten die Wärmebildkameras eingesetzt würden, habe Kish nicht bekannt geben. Auch habe es keine Informationen gegeben, wer den Konzern mit den Kameras beliefere. Wie "Reuters" erfahren habe, könnte es sich um die Firma Infrared Cameras aus Texas handeln.Amazons Vorstoß sei trotzdem von großer Bedeutung für FLIR. Die Amerikaner würden schon lange im Geschäft mit Wärmebildkameras mitmischen und bereits mit Krankenhäusern, Bahnhöfen und Behörden zusammenarbeiten.In Ausgabe 15 habe "Der Aktionär" bereits über die mögliche Anwendung von Wärmebildkameras in großem Stil an Flughäfen spekuliert. Auf diese Weise könnte die Einreise von Corona-Infizierten möglicherweise verhindert werden. Sollten Unternehmen ebenfalls im großen Stil auf Wärmebildkameras setzen, um ihre Angestellten oder Kunden (etwa in den Disney-Themenparks) zu schützen, würde dies den Geschäften von FLIR mächtig Auftrieb geben.Die FLIR Systems-Aktie sei mit einem 2020er KGV von 15 günstig bewertet und ein Kauf für risikobereite Anleger, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link