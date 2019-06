Paris (www.aktiencheck.de) - Nachdem in dieser Woche bereits die EZB eine lockerere Geldpolitik in Aussicht gestellt hat, zeigte sich am Mittwochabend auch die US-Notenbank pessimistischer angesichts der künftigen Wirtschaftsentwicklung, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".



Zwar halte sie an der Erwartung eines stabilen Wirtschaftswachstums, einer Inflation in der Nähe von zwei Prozent und guten Bedingungen am Arbeitsmarkt fest, doch habe sie Wachsamkeit signalisiert. Künftige Entwicklungen könnte die FED mit den ihr gegebenen Instrumenten begleiten. Das heiße: Sollte sich auch das US-Wachstum eintrüben oder die Inflation sinken, seien auch in den USA sinkende Zinsen möglich. Die Zinserwartungen der FED-Mitglieder hätten sich auch nach der Sitzung des Offenmarktausschusses für 2019 nicht verändert, für 2020 sei die Prognose allerdings von 2,6 auf 2,1 Prozent gesunken. Was bedeute das nun für den Euro?



Bereits während der vergangenen Wochen habe sich der Preisverfall des Euro zum Dollar abgeschwächt. Zwar halte die US-Notenbank an der bisherigen Zinsstrategie entschiedener fest, als dies in Europa der Fall zu sein scheine, doch zeichne sich auch in den USA langfristig ein Strategieschwenk ab. Die künftigen Konjunkturdaten würden zeigen müssen, wohin die Reise für EUR/USD gehe. Auf dem aktuellen Niveau erscheine das Potenzial für Bären begrenzt zu sein. Die diesjährigen Tiefststände um 1,110 könnten vorerst einen Boden markieren. (21.06.2019/ac/a/m)



