"Es ist zu früh, um optimistisch zu sein", so Wilson. Er habe davor gewarnt, dass der S&P 500 um weitere zehn Prozent fallen könnte. Dabei würden spekulative Aktien besonders unter Druck geraten.



Da die Inflation falle, sobald die FED die Zinsen anhebe, sei er für die Sektoren Konsumgüter und Immobilien am skeptischsten. "Diese Bereiche haben besonders von steigenden Preisen profitiert."



Skeptisch für den Markt sei auch David Kostin von Goldman Sachs. Ein enttäuschender Start in die Berichtssaison könnte den Aktien 2022 Probleme machen. Höhere Zinsen und weniger Stimulierung durch die FED könnten die Unternehmensgewinne jährlich im Schnitt um vier Prozent sinken lassen.



Die Stimmung am Markt sei nicht gut, wie ein genauer Blick auf den S&P 500 zeige: Nur noch knapp die Hälfte der Aktien würden über der bedeutenden 200-Tage-Linie notieren, was ein beunruhigender Wert sei. Da ein strenger Kurs der FED weitestgehend in den Kursen eingepreist sei, könnte die FED mit moderaten Tönen am Abend für etliche Kauforder unter den Investoren sorgen. Angesichts der zuletzt hohen Inflation von zuletzt sieben Prozent sollten sich die Anleger aber nicht allzu große Hoffnungen machen. (26.01.2022/ac/a/m)





Um 20 Uhr ist es so weit: Die FED gibt ihr weiteres Vorgehen bekannt. Um 20:30 Uhr werde Notenbankchef Jerome Powell vor die Presse treten und Details erläutern. Schlage die FED doch moderate Töne an, nachdem der Markt zuletzt äußerst nervös gewesen sei? Diese Experten würden die Anleger auf bearishe Zeiten einstimmen.