Börsenplätze FCR Immobilien-Aktie:



Xetra-Aktienkurs FCR Immobilien-Aktie:

19,60 EUR +2,62% (04.06.2019, 09:02)



ISIN FCR Immobilien-Aktie:

DE000A1YC913



WKN FCR Immobilien-Aktie:

A1YC91



Ticker-Symbol FCR Immobilien-Aktie:

FC9



Kurzprofil FCR Immobilien AG:



Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) ist ein auf Einkaufs- und Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus über 40 Objekten mit einer vermietbaren Fläche von rund 200.000 m². Zu den Mietern gehören bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. (04.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - FCR Immobilien-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilieninvestors FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913, WKN: A1YC9, Ticker-Symbol: FC9) weiterhin zu kaufen.FCR Immobilien besteche weiter mit einer sehr hohen Dynamik. Nachdem das Unternehmen im letzten Jahr den Portfoliowert von 63 Mio. Euro auf 163 Mio. Euro gesteigert, den Umsatz um 127 Prozent auf 37,2 Mio. Euro und das Vorsteuerergebnis auf 3,0 Mio. Euro mehr als verdoppelt habe, seien auch die ersten Monate 2019 sehr vielversprechend gewesen. Dies betreffe einerseits den weiteren Portfolioaufbau, der mit acht Zukäufen im hohen Tempo fortgesetzt werde, vor allem aber die Verkaufsaktivitäten, mit denen FCR beachtliche Erfolge habe erzielen können. So sei mit den bis dato vollzogenen drei Verkäufen ein kumulierter Gewinn von 9,5 Mio. Euro erzielt worden, gleichbedeutend mit einer 85-prozentigen Rendite auf den Buchwert. Damit liege das bisherige Verkaufsergebnis in 2019 schon fast beim Doppelten des Wertes des Gesamtjahres 2018.Dabei solle es nicht bleiben. Vielmehr wolle FCR weitere Immobilien veräußern und spreche in diesem Zusammenhang von drei weit verhandelten Transaktionen. Auch der Portfolioausbau solle mit hohem Tempo fortgesetzt werden, das Volumen der aktuellen Pipeline mit der höchste Realisationswahrscheinlichkeit beziffere FCR auf 69 Mio. Euro.Vor diesem Hintergrund bestätigt Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, sein Urteil "buy" für die FCR Immobilien-Aktie. Das Kursziel werde von 27,30 Euro auf 27,70 Euro erhöht. (Analyse vom 03.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link