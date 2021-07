Wiener Börse-Aktienkurs FACC-Aktie:

FACC (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wien: FACC) ist ein weltweit führendes Aerospace-Unternehmen in Design, Entwicklung und Fertigung von Luftfahrttechnologien und fortschrittlichen Leichtbausystemen für Luftfahrzeuge. Als Technologiepartner aller großen Hersteller arbeitet FACC gemeinsam mit ihren Kunden an Lösungen für die Mobilität der Zukunft. Weltweit startet jede Sekunde ein Luftfahrzeug mit FACC-Technologie an Bord. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte FACC einen Jahresumsatz von 526,9 Mio. Euro. Weltweit werden rund 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 41 Nationen an 13 internationalen Standorten beschäftigt Das Unternehmen notiert an der Wiener Börse und ist Teil der Fortune-500 Gruppe AVIC, die Zugang zu den größten Wachstumsmärkten der Branche bietet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte facc.com. (12.07.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - FACC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2, WKN: A1147K, Ticker-Symbol: 1FC, Wien: FACC) unter die Lupe.Die FACC-Aktie sei seit Monaten in einem Seitwärtstrend gefangen. Die Krise in der Flugzeugbranche bleibe auch nicht ohne Konsequenzen für die oberösterreichische Gesellschaft. FACC biete aber viel Fantasie, z.B. im Bereich der Flugdrohnen. Und gehe nun das Aerospace-Unternehmen mit seinem Leichtbau-Know-how auch in die Raumfahrt. FACC sei ein unentdeckter Wert, der von dem erwarteten Raumfahrt-Boom profitieren sollte, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.07.2021)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze FACC-Aktie:Xetra-Aktienkurs FACC-Aktie:9,43 EUR +1,84% (12.07.2021, 14:53)