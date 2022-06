Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Exxon Mobil.



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (08.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Ölpreise seien am Mittwoch weiter gestiegen. Gegen Mittag habe ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) 121,58 US-Dollar gekostet. Das seien 1,01 Dollar mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) ( ISIN XC000A0G9CM8 WKN nicht bekannt) sei um 1,20 Dollar auf 120,61 Dollar gestiegen.In den vergangenen Tagen seien die Erdölpreise Zug um Zug gestiegen. Aktuell lägen sie in der Nähe dreimonatiger Höchststände. Seit Jahresbeginn seien die Preise um mehr als 50 Prozent geklettert. Hauptgründe seien die Invasion Russlands in der Ukraine und scharfe Sanktionen vornehmlich westlicher Länder. Russland sei einer der größten Rohölförderer der Welt, habe sanktionsbedingt aber Probleme, Abnehmer für sein Öl zu finden.Unterstützung erhalte der Ölmarkt derzeit auch von der weniger angespannten Corona-Lage in großen chinesischen Metropolen. Die rigorose Corona-Politik Chinas, die dem Virus mit scharfen Ausgangssperren begegne, sei eine hohe Belastung für die chinesische Wirtschaft und den Welthandel. Die Erdölnachfrage leide ebenfalls darunter.Commerzbank-Experte Carsten Fritsch verweise zudem auf die Nachricht, dass in der norwegischen Öl- und Gasindustrie ein Streik drohen könnte. Zwar wären von dem Streik nur zwei Prozent der norwegischen Öl- und Gasproduktion betroffen, wobei die Gasproduktion mit Rücksicht auf die derzeitige Versorgungslage vom Streik zunächst ausgenommen werden solle. Norwegen sei aber der wichtigste europäische Öl- und Gasproduzent außerhalb Russlands. BP & Co bleibe aber weiterhin gut.Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Exxon Mobil-Aktie. Nicht zu verachten zudem: Die hohen Dividendenausschüttungen. (Analyse vom 08.06.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: