Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

62,65 EUR +0,63% (10.01.2020, 09:04)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

69,76 USD +0,93% (09.01.2020)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (10.01.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM).Die Indikationen des Konzerns für das vierte Quartal 2019 würden darauf hindeuten, dass Exxon Mobil ergebnisseitig (bereinigt/berichtet) deutlich schwächer - als der Analyst bisher unterstellt habe - abgeschnitten habe. Auf bereinigter Basis werde sich vor allem wegen geringerer Raffinerie- und Chemiemargen (Ergebniseffekt: -0,8 bis -0,6 Mrd. USD q/q bzw. -0,5 bis -0,3 Mrd. USD y/y) ein deutlicher Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorquartal (bereinigtes Nettoergebnis in Q3 2019: 2,86 Mrd. USD) ergeben. Dagegen werde sich wegen Buchgewinnen aus dem Verkauf von Ölfeldern in Norwegen (3,4 bis 3,6 Mrd. USD) nach Berechnungen des Analysten ein deutlicher Anstieg des berichteten Nettogewinns gegenüber dem Vorquartal (Q3 2019: 3,17 Mrd. USD) einstellen. Allerdings sei der Veräußerungsgewinn von Exxon Mobil bereits im Rahmen der Q3-Zahlen für Q4 (ca. 3,5 Mrd. USD) angekündigt worden und stelle somit keine Überraschung dar.Bezüglich marktbedingter Wertberichtigungen, wie sie bereits von Konkurrenten (Chevron, Repsol, Royal Dutch Shell) für Q4 angekündigt worden seien, habe sich Exxon Mobil nicht geäußert. In Reaktion auf die Q4-Indikationen habe der Analyst seine Prognosen für 2019 (u.a. bereinigtes EPS: 2,18 (alt: 2,64) USD; berichtetes EPS: 3,19 (alt: 3,65) USD; Dividende je Aktie: unverändert 3,48 USD) mehrheitlich reduziert. Für 2020 habe er seine Schätzungen ebenfalls angepasst (u.a. bereinigtes/berichtetes EPS: 3,45 (alt: 3,39) USD; Dividende je Aktie: 3,56 (alt: 3,60) USD). Die Dividendenrendite (2020e: 5,1%) sei attraktiv.Das Votum für die Exxon Mobil-Aktie lautet unter Berücksichtigung der Geschäftsentwicklung, der Perspektiven sowie des gegenwärtigen Kursniveaus weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 73,00 auf 71,00 USD gesenkt worden. (Analyse vom 10.01.2020)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:62,70 EUR -0,27% (10.01.2020, 09:17)