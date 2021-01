Xetra-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

36,75 EUR +0,71% (07.01.2021, 10:17)



NYSE-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:

44,61 USD +2,55% (06.01.2021)



ISIN Exxon Mobil-Aktie:

US30231G1022



WKN Exxon Mobil-Aktie:

852549



Ticker-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XONA



NYSE-Symbol Exxon Mobil-Aktie:

XOM



Kurzprofil Exxon Mobil Corp.:



Exxon Mobil Corp. (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) mit Sitz in Irving im US-Bundesstaat Texas ist eines der weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie. Exxon Mobil Corp. ist sowohl im Up- als auch im Downstreamgeschäft tätig, d.h. von der Erschließung und Förderung von Erdgas und Erdöl über die Vermarktung hin zu Raffinerie von Mineralölprodukten wie Kraftstoffen, Schmiermitteln und Chemieprodukten. Exxon Mobil Corp. ist in 47 Ländern aktiv und vermarktet u.a. die Kraftstoffmarken Exxon, Esso und Mobil. (07.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Exxon Mobil-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Öl- und Gasgiganten Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM).Exxon Mobil habe Indikationen zur Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2020 veröffentlicht. Demnach habe der Konzern von den Preisanstiegen bei Öl und Gas profitiert (Ergebniseffekt: +/-0,0 bis +0,4 Mrd. USD q/q bzw. +0,2 bis +0,6 Mrd. USD q/q). Während im Downstream-Bereich (exkl. Chemie) die Raffineriemargen einen tendenziell neutralen Ergebniseffekt (-0,1 bis +0,1 Mrd. USD q/q) aufgewiesen hätten, sei der Ergebniseffekt der Chemiemargen positiv gewesen (+0,2 bis +0,4 Mrd. USD q/q). Auch wenn der Konzern noch keine Absatz- und Kostenindikationen veröffentlicht habe, spreche sehr viel dafür, dass Exxon Mobil für Q4 2020 wieder ein bereinigtes positives Nettoergebnis (Q3 2020: -0,8 Mrd. USD) ausweisen könne.Die für den Analysten überraschende Entscheidung der OPEC+, die Ölförderung im Februar und März deutlich zu kürzen (was aber allein auf Saudi-Arabien zurückzuführen sei), sei zumindest kurzfristig positiv für die Preisentwicklung und damit für Exxon Mobil. Allerdings könnte sich dieser Schritt mittel- und langfristig als "kontraproduktiv" erweisen (tendenziell höhere Förderung außerhalb der OPEC+, sinkende OPEC+-Compliance). Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich angepasst (u.a. berichtetes EPS 2020e: -4,77 (alt: -4,30) USD; bereinigtes EPS 2020e: -0,24 (alt: +0,23) USD; DPS 2020e: 3,48 USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2021e: +1,52 (alt: +1,34) USD; DPS 2021e: 3,48 USD). Die Trends in der Energiewelt (Dekarbonisierung, Elektrifizierung) seien negativ für den Konzern zu werten, weil diese strukturelle Herausforderungen (vom Öl-/ Gaskonzern zum Energiekonzern) mit sich bringen würden.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die Exxon Mobil-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 38,00 auf 42,00 USD angehoben. (Analyse vom 07.01.2021)Börsenplätze Exxon Mobil-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Exxon Mobil-Aktie:36,635 EUR +1,22% (07.01.2021, 10:47)